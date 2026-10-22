Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması: Milli Takım'a gelmek için can atıyor

A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Berke Özer ile görüştüğünü ve milli takıma çağrılabileceğini açıkladı. Yalçın, "Berke ile konuştuk ve Milli Takım'a gelmek için can atıyor." dedi.

Yalçın, Berke Özer'in milli takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Berke Özer ile görüştüğünü belirten Yalçın, milli kalecinin yeniden Ay-Yıldızlı formayı giymek için büyük istek duyduğunu ifade etti.

"BERKE, MİLLİ TAKIM'A GELMEK İÇİN CAN ATIYOR"

Sergen Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bazı oyuncularla konuştum. Fikir alışverişi yaptık. Berke Özer ile ilgili sorun var, sanırım onu sormak istiyorsunuz. Oyuncular zaman zaman hata yapar. Berke ile konuştuk ve Milli Takım'a gelmek için can atıyor. Bunlar çözülmeyecek sorunlar değil. Onları tekrar buraya kazandırmak görevimiz. Sorumluluğumuz daha doğrusu.”

NE OLMUŞTU?

Berke Özer, daha önce A Milli Takım kampında yaşanan bir sorun nedeniyle gündeme gelmişti.

Milli takım kampından ayrılmasıyla başlayan süreçte Türkiye Futbol Federasyonu ile oyuncu arasında görüş ayrılığı yaşanmış, konu kamuoyuna da yansımıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından milli takım kadrosunda yer almayan Berke Özer'in, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşme sonrasında yeniden Ay-Yıldızlı ekibe dönmesinin önü açıldı.