Meral Akşener'e bomba cevap: Biz senin dününü de biliyoruz MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, İYİ Parti'nin resmî Twitter hesabından paylaşılan Akşener’in güldüğü görüntüye bir fotoğraf paylaşarak cevap verdi.

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Devlet Bahçeli'ye Meral Akşener'in kahkahası ile yanıt vermesi fotoğraflı yanıt verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “İYİ Parti’deki MHP’lilere kapımız açık” mesajına Meral Akşener’in kahkaha attığı bir video ile yanıt veren İYİ Parti’ye MHP’nin tepkisi sürüyor.

MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Bugün kahkaha atıp duruyorsun ama biz dününüzü de biliyoruz.” diyerek Akşener’in Bahçeli’nin elini öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

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