Meral Akşener'den tiyatroculara taş çıkartan şov! Sen ağlama, dayanamam
Bir siyasetçiden ziyade şovmeni andıran çıkışlarıyla bilinen Meral Akşener, yine tiyatroculara taş çıkartan bir görüntü verdi.
Bir siyasetçiden ziyade şovmeni andıran çıkışlarıyla bilinen Meral Akşener, yine tiyatroculara taş çıkartan bir görüntü verdi.
İstanbul'da "Emekli, Çalışan ve Atanamayan Öğretmenler Buluşması"nda kürsüye çıkan İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Bursa Öğretmen Okulu'ndaki öğrencilik yıllarını anlatıp iktidarı topa tuttu. Kürsüde cep telefonunu çıkartıp salondakilere Öğretmen Marşı'nı dinleten Akşener, bu sırada güya gözyaşlarına boğuldu.