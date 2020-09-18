Meral Akşener'den tepki çeken telefon görüşmesi!

İP Genel Başkanı Meral Akşener, bulduğu her fırsatta terör destekçiliği yapmasıyla ve Sağlık Bakanlığı hakkında şaibe oluşturmaya çalışarak koronavirüs sürecini sabote etmeye uğraşmasıyla bilinen Türk Tabipleri Birliğine (TTB) destek çıktı.

İP Genel Başkanı Meral Akşener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlık camiasının çabalarını baltalamaya çalışan TTB'nin Başkanı Sinan Adıyaman'ı arayarak, bütün sağlık çalışanlarına temsil etmekten uzak olduğu halde, TTB nezdinde bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bahçeli 'kapatılsın' çağrısında bulunmuştu!

MHP Lideri Bahçeli ise, Türk Tabipler Birliğinin bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında şaibe ve asılsız şüpheleri körüklediğini kaydetmiş, sadece adında Türk olan Tabipler Birliğinin derhal ve gecikmeksizin kapatılması gerektiğini bildirmişti.

Bahçeli ayrıca TTB'nin yöneticileri ile ilgili de adli işlem yapılması çağrısında bulunmuştu.