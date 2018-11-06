Meral Akşener'den 'ittifak' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçime ilişkin "İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak. Biz, ittifakı milletimizle yapacağız" dedi.

"FETÖ HER YERDE"

Akşener, FETÖ'nün her yerde olduğunu belirterek, "Ahtapot gibi her tarafı sarmış bu örgütün siyasi ayağının olmaması mümkün mü? Mesela; bu ihanet şebekesinin hiç milletvekili yok muydu? Hiç grup başkanvekili yok muydu? Hiç bakanı yok muydu? Hiç genel başkan yardımcısı yok muydu? Milletimiz bu sorulara cevap istiyor." diye konuştu.

"O Helen'i hemen görevden alın"

Konuşmasında Uganda Büyükelçisi'nin 'Cumhuriyet Resepsiyonu'nda giydiği kıyafeti de eleştiren Akşener, "Uganda Büyükelçisi olarak atadıkları hanımefendi, Türk milletini temsil ettiğini unutmuş. Yunan mitolojisindeki tanrıça Helen'in kıyafetini giyiyor. Katibine de Zeus kılığını uygun görmüş ve bunu Türk milletinin Yunan'a karşı savaş kazanarak kurduğu cumhuriyetin resepsiyonunda yapıyor. Aslında şaşırmıyorum. Gerektiğinde papaz elbisesi bile giyebileceğini söyleyen birinin atadığı rektör, Allah'a şirk koşuyor ve hiçbir bedel ödemiyorsa atadığı büyükelçi de Yunan mitolojisinden kıyafet beğenir. Saraya sesleniyorum; beyler kendinize gelin. Geri çağırmak, soruşturma açmak falan yetmez. Tarihin gerçeklerinden, milletin değerlerinden utanmayan o büyükelçiyi, düzeltiyorum, o Helen'i hemen görevden alın" dedi.

"İttifakı, milletimizle yapacağız"

Meral Akşener, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimle ilgili ise şunları söyledi:

"Ben size bir sır vereyim mi? Şuraya yazın. AK Parti ile HDP birlikte yol yürümeye başladı bile. Nerden anlıyoruz? Yine saman altından su yürütüyorlar. El altından İYİ Parti'ye kurdukları tezgahtan anlıyoruz. 'Milliyetçi değilim' diyen; ama milliyetçi oylara da göz diken AK Parti'nin işine en çok yarayacak şey nedir? Bizi bunlarla yan yana göstermek. Bu mümkün mü? Değil; ama bir bakıyoruz HDP sözcüleri, tam da bu ihtiyaç hasıl olmuşken, bir açıklama yapıyor ve 'Yerel seçimler için AK Parti ve MHP dışındaki partilerle görüşmelerimiz sürüyor' diyor. 'AK Parti ve MHP dışındaki partiler' diye yuvarlarsan aralarında İYİ Parti de var sanılacak. İşte bu tam bir AK Parti ağzıdır. Tam da terör örgütünün siyasi ayağının ağzıdır. Bunlar, tıpkısının aynısıdır. Ceplerinde bir avuç çamurla dolaşırlar. Bir kez daha en yüksek perdeden sesleniyorum; bu tezgahları geçin artık. Birbirinize pas vererek, İYİ Parti'nin yoluna taş koymayı bırakın artık. Evet, İYİ Parti yerel seçimlerde ittifak yapacak. Kiminle yapacak biliyor musunuz? Biz ittifakı, milletimizle yapacağız."