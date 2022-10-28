Meral Akşener'den büyük skandal! Böyle rezalet görülmedi
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya Meral Akşener'den skandal bir destek geldi.
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso'ya Meral Akşener'den skandal bir destek geldi.
Mosso, Antalya'nın Demre Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Demre Kekova Festivali" kapsamında konser verdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de festivale katılan isimler arasında yer aldı. Akşener konser sırasında sahneye çıkarak Melek Mosso'yla sohbet ederek tebrik etti.
Sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Akşener, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ile Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın ev sahipliğindeki 3. Kekova Festivalimize katıldık. Muhteşem sahnesiyle sevgili Melek Mosso'ya ve milletimizle buluşturduğumuz projelerde emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.