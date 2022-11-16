Meral Akşener yine yaptı yapacağını! Erdoğan'a itham ABD'ye selam

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Partisinin Grup toplantısında konuşan Meral Akşener, İstiklal'deki terör saldırısı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alıp, ABD'ye selam gönderdi.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler YPG nedeniyle çalkantılı bir durumdayken ve bizzat Erdoğan, ABD başkanlarının yüzüne defalarca YPG meselesini vururken, Meral Akşener sanki hükümetin her kademsinden ABD'ye karşı farklı bir tutum varmış gibi algı yaptı.

2 ay önce Rusya Ukrayna'ya saldırdığında, "ABD tarafını destekleyelim" diyen İP'li Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Yayınlanan taziyeyi reddedip, terör saldırısından ABD’yi sorumlu tutan İçişleri Bakanı’nın… Grup konuşmasında Amerika’yı müttefiklikten çıkartan Cumhur İttifakı ortağının ve tüm bunlar olurken de dostu Biden ile Bali’de sohbete oturup, taziyeleri kabul eden sayın Erdoğan’ın kendi aralarında bir ortak anlayış ve dil ile hareket etmelerini beklemek de en doğal hakkımızdır.