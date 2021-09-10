Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Devam edecek misiniz?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' şeklinde skandal bir ifade kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökçek, "Bu videoyu şu anda gördüm. Yıllarca arşivde küflenmiş. Adam yıllar önce kusmuş. Bu kusmuk temizlenmez arkadaş." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na dikkat çeken bir soru yönelten Gökçek, "Meral Hanım, Temel Ağabey, başörtülü bacılar, başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen bu adamla kol kola yürümeye devam edecek misiniz?" dedi.