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Gündem Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Devam edecek misiniz?
Gündem

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu'na çarpıcı soru: Devam edecek misiniz?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' şeklinde skandal bir ifade kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı ve İP Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çarpıcı bir soru yöneltti.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 18:36:00 -

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' şeklinde skandal bir ifade kullanan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu paylaştı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökçek, "Bu videoyu şu anda gördüm. Yıllarca arşivde küflenmiş. Adam yıllar önce kusmuş. Bu kusmuk temizlenmez arkadaş." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na dikkat çeken bir soru yönelten Gökçek, "Meral Hanım, Temel Ağabey, başörtülü bacılar, başörtüsüne 'bir metrekarelik bez parçası' diyen bu adamla kol kola yürümeye devam edecek misiniz?" dedi.

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Yorumlar

aynen böyle

bunlarda İslam inancını chpkk ve hdpkk ile dost olup kol kola yürümeye başladığı günden sonra dini imanı müslümanlığı inanç sistemini askıya astılar kulaklarında kör tapa ile kapattılar
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ali

Bu ... kendi .... tarif etmiş
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