Meral Akşener, Sedat Bucak sorusuna 20 saniyede 10 defa evet diyerek cevap verdi!

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı.

Fatih Altaylı, İP'li Akşener'e, "Sedat Bucak'ın evini ziyaret ettiniz. Sedat Bucak Türk milletinin hafızasında Susurluk kazasından canlı kurtulan tek kişi olarak kaldı. Sedat Bucak'ı niye ziyaret ettiniz?" diye sordu.

Meral Akşener, Altaylı sorusunu tamamlayana kadar 20 saniye içinde 10 defa "evet" dedi.

"Çok basit ya." ifadesi ile cevabına başlayan İP'li Akşener, sözlerini "Bir çay içmeye davet etti." diye tamamladı.