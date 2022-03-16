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Medya Meral Akşener, o iş için yırtınıyormuş
Medya

Meral Akşener, o iş için yırtınıyormuş

Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması için yırtındığını belirten Engin Ardıç, "Bu çekişme yakında kavgaya da dönüşecektir. Bakalım masayı deviren çıkacak mıdır?" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 09:29:00 -
Meral Akşener, o iş için yırtınıyormuş

Meral Akşener'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmaması için yırtındığını belirten Engin Ardıç, "Bu çekişme yakında kavgaya da dönüşecektir. Bakalım masayı deviren çıkacak mıdır?" dedi. Ardıç, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Pardon, Ekrem'in suratında ne yazıyordu yahu?

"Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bi'l hayr"...

Tanrım, işimi kolaylaştır demek, mealen.

Hani Meral Hanım'ın çok dindar olan ablası, İmamoğlu'nun yüzünde görmüştü...

Peki böylece İmamoğlu'nun "işi" kolaylaşacak mı?

Sanmam.

Çünkü bakınız Meral Hanım bu sefer de ne dedi:

"Almanya, Finlandiya cumhurbaşkanı gibi adını bile bilmediğiniz, derleyici, toparlayıcı, bu ülkede herkesin cumhurbaşkanı olacak bir kişiyi aday göstereceğiz."

Buyurunuz buradan yakınız.

Buna göre, Ekrem'in adaylığı yatar.

Çünkü kendisi hiç de "adı bilinmedik" bir kişi değil.

Kılıçdaroğlu hiç mi hiç değil.

Mansur Yavaş da sayılmaz.

Hadi bir cilve yapıp seksen beşlik Yılmaz Büyükerşen'i gösterseler, o da sayılmaz.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nu tarihin çekmecesinden çıkarsalar, o da sayılmaz.

Tansu Çiller mi? I ıh.

Var mı böyle adı sanı bilinmez bir babayiğit?

CHP'nin genel merkez kedisi Şero'nun bile daha fazla şansı var.

Hem adı sanı bilinmeyecek hem de yüzde 50 artı 1 oy alacak!

Nasıl olacak bu iş?

Herifin "adını bile bilmeden" nasıl oy vereceğiz?

Resim yerine "siluet" mi koyacaklar pusulaya?

***

Olacağı molacağı yok tabii, Meral Hanım, Kemal Bey'in aday olmaması için yırtınıyor.

Kazanamayacağını çok iyi biliyor.

Şu ünlü "altılının" diğer üyelerinden hiçbirinin kazanamayacağı da çok belli.

Temel Reis zaten karşıydı. Anket yapalım diyordu.

Altılı ekibin diğer üyeleri hiçbir şey söyleyecek durumda değildir, hepsinin derdi bir ucundan iktidara yapışabilmektir, hani hiç olmazsa bir bakanlık...

Bu çekişme yakında kavgaya da dönüşecektir.

Bakalım masayı deviren çıkacak mıdır?

İster misiniz, altılının dış kapı mandalı, neydi adı yahu, hah buldum, Gültekin Uysal'ı aday göstersinler?

Canım belki Meral Hanım 2023 seçimlerini değil, 2028 seçimlerini kastetmiştir...

"Kendi kafalarına göre" yapacakları seçimi...

Şimdilik "ideal" çözüm, bence kapanmış olan Dolunay Partisi'nin eski genel başkanı Serdar Okuyucu...

"Hedefimiz iktidar" demişti ya.

Hem kimse tanımaz, hem de tarafsız işte.

Olmadı, partinin çaycısı var. (...)"

 

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Yorumlar

Fehmi

Bizdeki muhalefet iktidar olmak için değil, Gündemde kalmak için çalışıyorlar. Bir şeyi tutturup sakız gibi çiğniyorlar. sıfır=sıfır. Elde kalanda sıfır. Allah akıl vesin diyelim
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hizipsavar

bu gün çanakale gibi bir yerde bu güne kadar hiç kimsenin yapamayı değil düşünmeye bile cesaret edemediğ yere köprü yapılıyor hemde ne köprü pekiii kaç muhalefet partisi lideri gidecek oraya. sıfırmı ? neden ? bu köprüyü başkan erdoğan cebinden mi yaptı? kendisine mi yaptı? milletin vergisi ile t.c. köprüsü yani o anlı şanlı muhalefet liderlerimizin de vergileri ile yapıldı. o zaman neden gidilmez neden bu gurur tüm türkiyede yaşanmaz. ortamı germeyin diyorsunuz siz geriyorsunuz. ayrıştırmayın diyorsunuz siz ayrıştırıyorsunuz. kadrolaşma dersen hala siizn içerde ki kadrolar yönetiyor bazı yerleri.birisi bana mevcut muhalefet oy vermem için bir sebep söylesi. öyle 10 falan demeyeceğim.
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