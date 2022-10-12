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Gündem Meral Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor
Gündem

Meral Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi. Akşener'in "Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı" dediği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 10:52:00 - 2022-10-12 10:54:45
Meral Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor

İYİ Parti lideri Akşener, önceki gün Ankara Bilkent’te partisinin il başkanlarını topladı.

Bu toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi.

Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ‘’Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz’’ ifadelerini kullandı.

Kemal Bey kararlı

Akşener Kılıçdardaroğlu’nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

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Yorumlar

Başçavuş

Satıştan Zilgiti Yedi Topuklu Efenin Videoları Feto Tarafından İfşa Haberi Kuzu kuzu Etti Nokta

Uğur

Bilmem artık. Son zamanlarda Kemal'ın keyfi kaçık duruyor. Sanki Amerikadan şu haber gelmiş ki uluslararası karar vericiler orada kendisine aday olarak başkasını tebliğ edeceklermiş. En az yıpranan aday Mansur gibi. Ama daha önceki "ekmek için Ekmeleddin" gibi bir "biçmek için Behçet" bulurlarsa, onu bilmem.
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