Meral Akşener: Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması geldi. Akşener'in "Kılıçdaroğlu adaylıkta kararlı" dediği ifade edildi.
İYİ Parti lideri Akşener, önceki gün Ankara Bilkent’te partisinin il başkanlarını topladı.
Bu toplantıda cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi.
Cumhuriyet’ten Gamze Kolcu’nun haberine göre İYİ Parti kanadından cumhurbaşkanlığı adaylığı için dile getirilen isimlerin anımsatılması üzerine Akşener, ‘’Biz, kendisi çıkıp 'ben adayım' demeden kimseyi aday gösteremeyiz’’ ifadelerini kullandı.
Kemal Bey kararlı
Akşener Kılıçdardaroğlu’nun adaylığı için ise “Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor” yorumunu yaptı.