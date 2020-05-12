Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder birbirine girdi... İşte kirli kavganın ardında yatan gerçekler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den ise Önder'e cevap gecikmedi.

Adına 2019 yerel seçimlerinde "Millet İttifakı" verilen ve terör ve milliyetçilik bağlamında büyük tepkilere neden olan bu durumu ve son yaşananları Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, A Haber canlı yayınında yorumladılar.

Emin Pazarcı: Milletin üzerinde oyun oynanıyor

Bu ilişki malumun ilanı. Bu ilişki direkt olarak olmasa da dolaylı olarak vardı. Bir adayın etrafında toplandılar (2019 yerel seçimleri) Bir takım yanıltıcı "bizim ilişkimiz yok gibi" ifadeler kullandılar. Tabandan gelen tepkilere göğüsler germek için bir takım manevra yaptılar. Bunun adı "kayıkçı" kavgasıdır. Bu kavga böyle devam eder gider ama bir ihtiyaç duyulduğunda ileride bir takım ittifaklar içine girilir.

MHP'den aday olan Meral Akşener "ülkücü rolü"ne soyundu. MHP içinde bir arayış içine girdi. Pek Ülkücülükle ilgisi olmayan bir parti kurdu. Şimdi ihtiyaç HDP'ye tepki göstermesini gerektiriyor. Her iki tarafı da "al birini vur ötekisine" tarzında açıklamalar yapıyorlar. Yani milletin üzerinde bir oyun oynanıyor. Biz de bu oyunu seyrediyoruz.

Mahmut Övür: Arka planında siyaset mühendisliği var

Burada önemli olan Meral Akşener'in bugüne kadar HDP'ye seçimlerden sonraki söylemlerine bakmak lazım. HDP'nin ne dediğinden daha önemlidir. İYİ Parti ne yapmaya çalışıyor? Ben orada şunu görüyorum: İYİ Parti bir arayış içinde! Bence bunun arka planında siyaset mühendisliği var. İYİ Parti, CHP ile HDP'nin birlikteliğinin netleşmesini ve kendisi de üçüncü bir pozisyonda kalmak istiyor. Şimdi de bunun için (Meral Akşener) HDP'yi PKK'nın yolunda konumlandırıyor. HDP'yi dün göklere çıkaracaksınız, Kürt hareketinin lideri konumunda diyeceksiniz. Bugün ise PKK ile konumlandıracaksınız. O yüzden yapma istedikleri kendilerine göre "hesap yapma"dır.

CHP ne yapacak?

Emin Pazarcı: Nihai hedef Erdoğan'ı tökezletmek

İYİ Parti ayakta kalmak için çareler arıyor. Toplama bir partidir. Duruşu belli değildir ve ideolojisi yoktur. Ayakta kalmayacağına inanıyorum. İYİ Parti Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile de bir araya gelse durum değişmeyecektir, çok ciddi sorunlar yaşayacaklardır. Sonuç olarak; Kılıçdaroğlu, Babacan, Akşener, Babacan HDP ile birlikte hareket etmek zorunda. "Millet İttifakı" şimdi karşıda bir blok var, öbür tarafa gelemeyeceklerine göre bu devam edecek. Nihai hedef Başkan Erdoğan'ı tökezletmek yerine bir başkasını getirmektir..