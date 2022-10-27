Meral Akşener Hüseyin Baş ile buluşacak! 6+1'li masaya bir üye daha
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın "Beni de Millet İttifakı'na alın" yakarışından sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Baş'ı ziyaret edeceği öğrenildi.
Yeniakit.com.tr
FOX TV canlı yayınında konuşan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Beni de Millet İttifakı'na alın" yakarışında bulunmuştu.
6'lı masa üyelerinden peş peşe gelen olumlu cevaplardan sonra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Hüseyin Baş'ı yarın ziyaret edeceği öğrenildi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Hüseyin Baş’ı aradığı belirtilirken, Akşener'in yarın saat 15.00’da BTP Genel Merkezi’nde Baş ile buluşacağı aktarıldı.
İP'li Zorlu cevap vermişti!
Gün içinde açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hüseyin Baş'a, "Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır." cevabını vermişti.