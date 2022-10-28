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Siyaset Meral Akşener aracı oluyor! Hüseyin Baş 6+1'li masaya oturacak
Siyaset

Meral Akşener aracı oluyor! Hüseyin Baş 6+1'li masaya oturacak

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaretinden sonra konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ayın 14’ünde yapacağımız 6'lı masa toplantısında, Baş’ın yaptığı çağrıyı kendisi adına masaya teklif edeceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 20:20:00 -
Meral Akşener aracı oluyor! Hüseyin Baş 6+1'li masaya oturacak

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı ziyaret etti.

İP'li Akşener ile Baş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Aracı olacak

Meral Akşener, Hüseyin Baş'ın 6'lı masaya katılması için aracı olacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Kendisi televizyon programında çağrıda bulundu. Sayın Baş'ın yaptığı çağrının arka planını, gerekçelerini öğrendim. 6'lı masada oturan bir genel başkan olarak ayın 14'ünde yapacağımız toplantıda teklifi masaya ileteceğim. Bu ziyaret onun için gerçekleşti. İnşallah her şey hayırlı olur.

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