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Gündem Meral Akşener acı haberi duyurdu: Yaşamını yitirdi
Gündem

Meral Akşener acı haberi duyurdu: Yaşamını yitirdi

İyi Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 10:39:00 -
Meral Akşener acı haberi duyurdu: Yaşamını yitirdi

İyi Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter'dan duyurdu.

Geçen eylül ayında aort damarı yırtılan ve acil olarak ameliyata alınan İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, 29 Eylül'de taburcu olmuş ve evinde istirahate çekilmişti.

Tekrar rahatsızlanan Tozoğlu, yeniden hastaneye kaldırılarak tedavisine yoğun bakımda devam ediliyordu. Tozoğlu, tedavi gördüğü Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Tozoğlu'nun vefat haberini paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Konya İl Başkanımız Gökhan Tozoğlu'nu kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun..."

 

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Yorumlar

Hsn

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