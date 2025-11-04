Merakla bekleniyordu! GSB burs ve kredi sonuçları açıklandı

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Öğrenciler, sonuçlarına e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğrenim öğrencilerinin merakla beklediği GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını açıkladı. Bakan Bak, sonuçların e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabileceğini belirterek, üniversite öğrencilerine hayırlı olmasını diledi.

