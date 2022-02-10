Merakla bekleniyordu! ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Dünya piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları belli oldu. Ülkede enflasyon yüzde 7,5 oldu.
Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi.
ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.
Tüfe 40 yılın zirvesinde
ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi.
Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti.
Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi.