  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca kırdı geçti! 'Kadınlar bize saldı herhalde hepsini'

Bakan Nebati açıklayacak! Fiyat artışlarına karşı yeni hamle

Çiftçiye yeni müjdeler geliyor: Beşi bir yerde destek paketi

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'dan Türkiye ile ilgili yeni adım! Duyuruyu yaptılar

O fotoğraftaki kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı!

Büyükçekmece'de kazı sonucu bulunan Murat Kartal'ın cesediyle ilgili flaş iddia: Eski vekil oradaydı

Mehmet Ali Bulut ‘ölümler yaşanacak’ dedi! Yetkililere ısrarla yalvardı

Patlıcan ‘halde’ 10 TL, tezgahta 33 TL Marketlerin yaptığı vurgunlar ifşa oluyor

Hindistan'da Müslümanlara katliam korkusu! Başörtülü kıza saldırdılar

Erdoğan'ın adaylığı hakkında net konuştu! Şentop noktayı koydu
Dünya Merakla bekleniyordu! ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
Dünya

Merakla bekleniyordu! ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

Dünya piyasalarının merakla beklediği ABD enflasyon rakamları belli oldu. Ülkede enflasyon yüzde 7,5 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 16:48:00 -
Merakla bekleniyordu! ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi.

ABD'den haftanın en önemli verilerinden biri olan ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları açıklandı.

Tüfe 40 yılın zirvesinde

ABD'de enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi.

Tüketici fiyatları aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 7,0 artış göstermişti.

Ekonomistlerin beklentisi aylık bazda yüzde 0,4 artış ile enflasyonun yıllık yüzde 7,2'ye çıkması yönünde idi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay