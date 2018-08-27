Merakla beklenen Huawei Mate 20 Lite satışa çıktı!

HUAWEİ MATE 20 LİTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Huawei akıllı telefon liginde Apple'dan ikicilik koltuğunu uzun uğraşlar sonrası kaptı.Bununla yetinmeyen firmanın amacı gelecek sene sonunda zirvede yer alan Samsung'u alaşağı etmek.Ancak bu yolda önünde büyük engeller var!

6.3 inç 2340 x 1080 piksel çözünürlüğündeki Full HD+ ekran ile geliyor. 409 ppi yoğunluğundaki ekran 19.5:9 görüntü oranına sahip. Cihazda ekran çentiği bulunurken, yüzde 81 ekran gövde oranı sunuluyor. Bir önceki modelde bunun yüzde 76.5 olduğunu da not olarak düşelim.

Cihaz gücünü yakın zamanda çıkışı gerçekleştirilen ve 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen Kirin 710 çipsetinden alıyor. Kirin 710 güç tüketimi ve performans anlamında 16 nm Kirin 659 ile kıyaslandığında önemli geliştirmeler sunuyor. Çipset 4 adet 2.2 GHz saat hızında Cortex A73 ve 4 adet 1.7 GHz saat hızında Cortex A53 çekirdeği ile birlikte ARM Mali G5 GPU barındırıyor.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunulurken, 6 GB RAM seçeneğinin de diğer bölgelerde kullanıcılara sunulacağı ifade ediliyor. MicroSD kart ile kapasite artırımı da mümkün.

HUAWEİ MATE 20 LİTE ÖZELLİKLERİ

Çift arka kamera, f/1.8 diyafram değerinde 20 Megapiksel birincil sensör ve 2 Megapiksel ikincil sensörden oluşuyor. Kamera cihazın üst orta kısmında konumlandırılmış ve hemen altında parmak izi okuyucu sensöre yer verilmiş. Cihazın ön tarafında da çift kamera bulunuyor. Bu çift ön kamera ise 24 Megapiksel ve 2 Megapiksel sensörlerden oluşurken Yüz Tanıma özelliği de sunuyor. Hızlı şarj teknolojisi destekli 3,750 mAh batarya da uzun süreli kullanım iddiasında.

Çift SIM kart ve NFC desteği sağlanan Mate 20 Lite, selefindeki microUSB portu yerine de USB Type-C portu sunmaya başlamış. Ek olarak, çift bant Wi-Fi 2.4 GHz ve 5 GHz desteği olduğunu da belirtelim. Cihaz kutudan Android 8.1 Oreo tabanlı EMUI 8.2 ile birlikte çıkıyor. Telefonun performansını artıracak GPU Turbo özelliği için destek de unutulmamış.

HUAWEİ MATE 20 PRO GÖRÜNTÜLENDİ!

Son dönemlerde gündeme damgasını vuran markalardan olan Huawei, merakla beklenilen yeni modeli üzerinde çalışmalarına son gaz devam ediyor. İşte ilk defa canlı görüntülenen Huawei Mate 20 Pro!

Siyah, Altın ve Mavi renk seçenekleri sunulan cihaz 436 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ayrıca, Mate 20 Lite Polonya’da 41 dolar değerindeki Huawei AH100 Akıllı Tartı hediyesine de sahip.

Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro modellerinin ise 16 Ekim tarihindeki etkinlikle tanıtılması planlanıyor.

(shiftdelete.net)