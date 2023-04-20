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Teknoloji Merakla beklenen bilgisayar çıktı
Teknoloji

Merakla beklenen bilgisayar çıktı

Yeniakit Publisher
2023-04-20 14:05:00 -
Merakla beklenen bilgisayar çıktı

Getac, Generation UX10 tablet ve V110 dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdüğünü tüm dünyaya duyurdu.

Teknoloji şirketi Getac, kamu hizmetleri, kamu güvenliği ve savunma sektörlerine uygun olarak tasarlanan Generation UX10 tablet ve V110 dizüstü bilgisayarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang, "Kullanıcılara ve onların özel ihtiyaçlarına olan odaklanmamız sayesinde uzun yıllardır zorlu saha bilişiminde standardı belirliyoruz. UX10 ve V110, güvenilirlik ve performansın en önemli olduğu savunma, kamu hizmetleri ve kamu güvenliği gibi sektörlerdeki müşteriler arasında en popüler modellerimizden ikisidir" dedi.

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