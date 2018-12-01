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Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak

Karadeniz’de artan NATO keşif faaliyetlerinin ardından Rusya, bölgeye gelişmiş radar sistemleri konuşlandırma kararı aldı.

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:24
Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak

Karadeniz üzerindeki uçuşlarından rahatsızlık duyan Moskova yönetimi, Karadeniz’de artan NATO keşif faaliyetlerinin ardından ülkenin güney kesimine Nebo-UM radar sistemi konuşlandırdığını açıkladı.

VHF/çok bandlı 3D radar sistemi

Geçtiğimiz cumartesi günü faaliyete geçen radar sistemi, Nebo-U serisi radarların modernize edilmiş versiyonu olarak biliniyor. VHF/çok bandlı 3D radar sistemi olan Nebo-UM, NATO kayıtlarında Tall Rack kod adıyla yer alıyor.

Azami etkili menzili 600 kilometre

Mobil bir radar olan sistem, her hava koşulunda çalışabiliyor ve uçak, seyir füzesi, balistik füze ve hipersonik harp başlığı gibi farklı tehditleri tespit edebiliyor. Azami etkili menzili 600 kilometre olarak açıklanan Nebo-UM, verileri bölgedeki hava savunma sistemlerine aktarabiliyor. Nebo-UM radarı, tek başına veya radar ağının bir parçası olarak görev yapabiliyor.

Rus Batı Askeri Bölgesi’nden yapılan açıklamada, sistemin bölgedeki Rus askeri hava kontrolünü pekiştireceği vurgulandı. Kasım ayı başında EP-3 Aries uçağı, Rus uçaklarının agresif önlemesine maruz kalmıştı. Rus askeri kaynaklar sadece geçen hafta 16 yabancı uçağın Rus hava sahası sınırlarında tespit edildiği ve bunlardan üçünün önlendiğini belirtti.

(C4Defence)

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 13:24
  1. VHF/çok bandlı 3D radar sistemi
  2. Nebo-UM
  3. NATO
  4. Rusya
  5. Karadeniz
  6. Nebo-UM radarı

YORUM YAZ

  • Mesut SarpMesut Sarp23 dk önce
    Bende ilk bakışta yerli imalat haberi zannettim.
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