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Gündem Menzil köyündeki Semerkand Grubu'ndan yerel seçim açıklaması!
Gündem

Menzil köyündeki Semerkand Grubu'ndan yerel seçim açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-03-28 21:47:00 - 2024-03-28 22:08:38
Menzil köyündeki Semerkand Grubu'ndan yerel seçim açıklaması!

Nakşibendi Tarikatı'na bağlı Menzil Cemaati'nin Semerkand Grubu, 31 Mart yerel seçiminde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı.

Açıklamada Semerkand Vakfı'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Vakfın mesajında, merhum Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni Hazretleri'nin (k.s.), hayatı boyunca ümmetin ve milletin menfaatlerinin yanında durduğu hatırlatıldı.

Semerkand Vakfı'nın 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nı destekleyeceği açıklandı.

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