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‘Menengiç kahvesi’ dünya pazarlarına açılıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep kahve kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan geleneksel ‘menengiç kahvesinin’ marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.

03 Eylül 2019 Salı 13:58
‘Menengiç kahvesi’ dünya pazarlarına açılıyor

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Gaziantep kahve kültüründe vazgeçilmez bir yeri olan geleneksel ‘menengiç kahvesinin’ marka bilinirliğinin artırılmasına yönelik, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle tanıtım faaliyetleri düzenleyeceklerini ifade etti.


İpekyolu Kalkınma Ajansının (İKA), ‘2019 yılı Gastronomi Turizmi Mali Destek Programı’ kapsamında destek sağladığı‘Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz’ projesinin sözleşmesi, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz tarafından imzalandı.


GTB tarafından hazırlanan projenin Gaziantep’e hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan GTB Başkanı Akıncı, yaptığı konuşmada projenin içeriği hakkında açıklamalarda bulundu.


Anadolu’da yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’in zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu kaydeden GTB Başkanı Akıncı, “Köklü geçmişimizin bir emaneti ve bir nişanesi olarak günümüze kadar uzanan kadim değerlerimizi yaşatmak ve marka bilinirlikleriyle birlikte gelecek nesillere taşınmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu nadide kültürel miraslarımızdan birisi de hiç kuşkusuz bugün proje sözleşmesini imzaladığımız Osmanlıdan bizlere yadigar geleneksel ‘Gaziantep Menengiç Kahvesidir’. Şehrimizde ve bölgemizde bilinmesine ve tüketilmesine rağmen, ulusal ve uluslararası pazarlarda istenilen seviyede tanıtımının yapılamamasından dolayı günümüzde tüketim alışkanlığı azalan menengiç kahvesini Gaziantep’in güçlü bir marka değeri olarak hak ettiği konuma tekrar taşımak istiyoruz. Bu bağlamda borsamızın İKA destekleriyle hazırladığı ‘Menengiç Kahvesini Tanıtıyoruz’ projesi, ürünün hem küresel piyasalarda tanıtımına hem de ticari alanda gelişimine katkı sağlayacaktır” dedi.


Yapılacak olan tanıtımlarda Gaziantep menengiç kahvesini sağlık dostu yönüyle ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Akıncı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“Gaziantep Büyükşehir Belediyemizin iştirakçi olarak destek vereceği tanıtım faaliyetlerimizde ilk hedefimiz kahvemizin sağlık yönüne dikkat çekmek olacak. Bunun yanı sıra kahvemizin 40 yıl hatır bırakan eşsiz lezzetine vurgu yapacak tadım ikramları dagerçekleştirilecek. Fuar ve farklı organizasyonlarda gerçekleştirilecekbu ikramların yanı sıra Gaziantep’te konaklayan yerli ve yabancı turistlere de özel ikram kutuları hazırlanarak hediye edilecek. Yine şehrimizde turistlerin yoğun bulunduğu bir bölgede menengiç kahvesine yönelik kavşak düzenlemesi yapılacak. Tüm bunların yanı sıra şehir görüntüleri eşliğinde menengicin ağaçtan fincana uzanan serüvenini konu edinen birde tanıtım filmi hazırlanarak sosyal medya ve TV’lerde yayınlanması sağlanacak.”


İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz’da, projenin Gaziantep’e ve sektör temsilcilerine hayırlı olması dileğinde bulundu.


Akyılmaz, konuşmasında geleneksel lezzetlerin var oldukları şehirlerin ticari ve kültürel hayatlarına sağladığı katkıya vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 13:58
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