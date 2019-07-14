Menemenspor’dan savunmaya takviye

İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Malili Abdelaye Diakite'yi transfer etti. Menemenspor’dan yapılan yazılı açıklamada 29 yaşındaki savunma oyuncusu Abdelaye Diakite ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Diakite geçen sezon Libya ekibi El Ahli Trablus'un kadrosunda yer aldı.

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