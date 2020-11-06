  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e yükseldi
Spor

Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:57:07 -
Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e yükseldi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi 4 Kasım Çarşamba günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişiden daha pozitif sonuç alındığı belirtildi.

Son sonuçlarla kulüpteki pozitif vaka sayısının 34'e çıktığı bildirildi.

Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi
Dünya

Şaka değil gerçek! 1984'te ölen isim, Joe Biden'a oy verdi

ABD'de yapılan başkanlık seçimindeki tartışmalar sürerken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1984'de ölen William Bradley'in 2020 ABD seçimlerind..
ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı
Dünya

ABD'deki seçim sayımları devam ederken Beyaz Saray'dan gelen fotoğraf bomba etkisi yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerine ilişkin sayım işlemiyle ilgili tartışmalar devam ederken, sosyal medyanın gündemine bo..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay