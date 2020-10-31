  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 22'ye yükseldi
Spor

Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 22'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:39:00 -
Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 22'ye yükseldi

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı 11'i futbolcu olmak üzere 22'ye çıktı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, perşembe günü yapılan ve dün açıklanan Kovid-19 testlerindeki pozitif vaka sayısının 7'si futbolcu olmak üzere 13 olduğu hatırlatıldı.

Dün rahatsızlanan kişilerin olması üzerine tekrar test yapıldığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tekrardan yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde 4 futbolcu, 2 teknik ekip çalışanı, 1 kulüp doktoru, 1 kulüp yöneticisi, 1 ulaşım sorumlusu olmak üzere kulüp genelindeki vaka sayısı 22'ye ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap
Gündem

Depremin ardından CHP'li Gürsel Tekin'den tepki çeken tweet! Kızılaydan cevap

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İzmir'de yaşanan şiddetli depremin ardından, Kızılay Kan Merkezi'nin yıkıldığını iddia etti. Tekin'e..
Sahte kahraman Bülent Ecevit
Gündem

Sahte kahraman Bülent Ecevit

Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, gündemi değerlendirdi. Uğurlu, Bülent Ecevit'in sahte bir kahraman olduğunu dile getirdi.
İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi
Gündem

İşte İzmir'i vuran depremin şiddeti! Böyle Kelime-i Şehadet getirdi

İzmir'de meydana gelen 6.9'luk depremde, bir vatandaşın korku içinde Kelime-i Şehadet getirdiği ve salavat çektiği anlar, kameralara böyle y..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay