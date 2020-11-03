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Spor Menemenspor'da 30 kişi koronaya yakalandı
Spor

Menemenspor'da 30 kişi koronaya yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 30 oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:29:00 -
Menemenspor'da 30 kişi koronaya yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da korona virüs vaka sayısı 30'a yükseldi. 

İzmir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Ankaraspor maçı öncesi (29 Ekim, Perşembe) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 13 kişi, rahatsızlanan oyuncular ve personellerin olması sonucunda ertesi gün (30 Ekim, Cuma) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 9 kişi olmak üzere, 2 günde toplam 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. Bugün gelinen bu noktada, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın oynayacağı Anagold 24Erzincanspor maçı öncesi yapılan COVİD-19 testleri sonucunda; 5 futbolcumuz, Teknik Direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplamda 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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