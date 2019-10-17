Menemenspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1.Lig 8. hafta TFF 1. Lig'in 8. haftasında Menemenspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Menemenspor Erzurumspor maçı ne zaman? Menemenspor Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Menemenspor sahasında BB Erzurumspor'u konuk edecek. Peki, Menemenspor Erzurumspor maçı ne zaman? Menemenspor Erzurumspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar... Menemenspor Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Menemenspor Erzurumspor maçı 19.10.2019 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Max 1den canlı olarak yayınlanacak. TFF 1. Lig 8. hafta fikstürü 18 Ekim Cuma 19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar) 19 Ekim Cumartesi 14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk) 16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye) 19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe) 20 Ekim Pazar: 14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe) 16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk) 19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu) 19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim) 21 Ekim Pazartesi: 19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stadı açıklanmadı) TFF 1. Lig puan durumu

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