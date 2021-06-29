Menemen’deki kaçak yapılar yıkılacak
İzmir Menemen Belediye Başkanlığı, ilçe sınırları içerisinde bulunan kaçak yapıların yıkımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Menemen ilçe sınırları içindeki kaçak 948,08 m3 yapı elle yıkılacak. 2.426,12 m3 yapının yıkımı ise makine ile gerçekleştirilecek. İşin ihalesi 31.08.2021 tarih ve saat 10:30’da Menemen Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.
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