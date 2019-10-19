Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi malzemeleri

Menemen tarifi üç öğünde de yenebilen yapımı basit ve lezzetli bu yemek toplumumuzda severek tüketiliyor. Menemen malzemeleri arasında yer alan soğan ise dönem dönem bu yemeği tüketecek kişiler arasında ayrışmaya neden oluyor. Peki, menemen nasıl yapılır? Menemen için gerekli malzemeler nelerdir? Malzemeleri arasında soğan olmalı mı olmamalı mı? İşte menemen tarifi...

Malzemeler

1 kaşık tereyağı ya da sıvı yağ

4 adet yumurta

1 adet kuru soğan (isteğe göre)

1 adet sivri ya da çarliston biber

2 adet iri domates

tuz

Soğanlı mı soğansız mı?

TV’lerde hazırladığı ve sunduğu yemek programlarıyla yemek tutkunlarının beğenisini kazanan Arda Türkmen menemenin kahvaltıda tüketilmesi halinde soğansız, öğlen yemeği ya da akşam yemeği esnasında tüketilecek olması halinde ise soğanlı yapılmasını öneriyor. Tabi buradaki karar yine yemeği tüketecek olan kişilere ait.

Menemen nasıl yapılır?

Menemen hazırlayarak olan kişi eğer tüketeceği yemeğe soğan koyacaksa ilk etapta yağın içerisinde bulunduğu tavaya kuru soğanı atması ve soğanları kavurması gerekiyor.

Eğer menemen soğansız olacaksa aynı aşamaya biberler kavurularak başlanabilir. Ardından kabukları soyulmuş ve doğranmış 2 adet iri domates tavaya biberlerin üzerine alınır. Bu aşamadan sonra domateslerin erimesi için az miktarda tuz atılabilir.

Biberler ve domates tamamen kurumadan ayrı bir kapta kırılıp karıştırılan 4 adet yumurta tavaya ilave edilir. Ardından isteğe göre çok az miktarda daha tuz atılır ve tavanın üzerine kapak konularak malzemelerin kıvamını alması beklenir.

Tüm malzemeler özdeşleştikten sonra menemen kurumadan ocaktan alınır ve servise hazır hale getirilir.