Menderes’te maskeler belediyeden

Menderes Belediyesi, korona virüsü salgını başladığı günden itibaren vatandaşlara 250 bin adet maskeyi ücretsiz dağıttı.

Menderes’te vatandaşlar, maske bulma konusunda pek sıkıntı yaşamadı. Menderes Belediyesinin çalışmalarıyla ilçede salgının başladığı günden itibaren 250 bin adet maske vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Zor bir süreçten geçildiğini; ancak bu zorlu sürece rağmen vatandaşların mağdur edilmediğini kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Menderes Belediyesi olarak korona virüsüne karşı büyük bir mücadele yürütmekteyiz. Salgının Türkiye’de görüldüğü andan itibaren vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için gereken tüm çalışmaları hayata geçirdik. İlk günden itibaren dezenfektasyon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra açıklanan genelgelere harfiyen uyarak alınması gereken önlemlerin tamamını ilçemizde uyguladık. Salgınla mücadelede en büyük önlemler arasında olan maske konusunda da gereken adımları attık. İnsanların maske bulmakta zorlandığı dönemde ilçemizde 250 bin maskeyi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıttık. Pazar yerleri ve vatandaşların yoğun olarak bulundukları alanlar başta olmak üzere ilçemizin dört bir noktasında maskelerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. İlçemizde bu süreci en sorunsuz şekilde atlatmak için Menderes Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.