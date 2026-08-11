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Gündem Menderes’te Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu
Gündem

Menderes’te Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Menderes’te Belediye Başkan Vekili seçim tarihi belli oldu

İzmir Valiliği, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine 17 Ağustos Pazartesi günü olağanüstü meclis toplantısıyla belediye başkan vekilinin seçileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in Anayasanın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlık makamının 8 Ağustos 2026 tarihli onayı ile görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." denildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına yönelik soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli 4 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 10 şüpheli 7 Ağustos'ta tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı
İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

Gündem

İlkay Çiçek görevden uzaklaştırıldı

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