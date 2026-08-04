Annesini öldürmeden önce bakın ne araştırmış! Güllü’nün kızının internet aramaları şoke etti
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin 11 ay sonra tamamlanan soruşturma, katil zanlısı kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayetten önce yaptığı akıl almaz internet aramalarını gözler önüne serdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Gülter'in cep telefonunda uyuşturucu kalıntılarından seri katil dedektif oyunlarına kadar pek çok çarpıcı detayı araştırdığı tespit edildi. Annesini en sevdiği roman havasıyla odaya çekip "Hadi görüşürüz" diyerek aşağı attığı iddia edilen şüphelinin planlı vahşeti tüm Türkiye'yi sarstı.