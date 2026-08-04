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Annesini öldürmeden önce bakın ne araştırmış! Güllü’nün kızının internet aramaları şoke etti

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Annesini öldürmeden önce bakın ne araştırmış! Güllü’nün kızının internet aramaları şoke etti

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin 11 ay sonra tamamlanan soruşturma, katil zanlısı kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in cinayetten önce yaptığı akıl almaz internet aramalarını gözler önüne serdi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Gülter'in cep telefonunda uyuşturucu kalıntılarından seri katil dedektif oyunlarına kadar pek çok çarpıcı detayı araştırdığı tespit edildi. Annesini en sevdiği roman havasıyla odaya çekip "Hadi görüşürüz" diyerek aşağı attığı iddia edilen şüphelinin planlı vahşeti tüm Türkiye'yi sarstı.

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Foto - Annesini öldürmeden önce bakın ne araştırmış! Güllü’nün kızının internet aramaları şoke etti

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü'nün (52) ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede; şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter (28) 1 numaralı sanık, arkadaşı Sultan Nur Ulu (25) 2 numaralık sanık olarak yer alırken, ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Gülter'in annesini çok sevdiği 'Malkata' şarkısıyla odaya getirdiği, 'Hadi görüşürüz' diyerek kalça altından kavrayıp, ayaklarını yerden kestikten sonra 18 metre yükseklikteki pencereden attığı kaydedildi. Şarkının tasarlanan eylemin bir parçası olduğu belirtilirken, şüphelinin olayın ardından yurt dışına çıkmanın yollarını araştırdığı da iddianamede yer aldı.

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Foto - Annesini öldürmeden önce bakın ne araştırmış! Güllü’nün kızının internet aramaları şoke etti

İddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter’in olaydan sonra eski erkek arkadaşı K.E.'den telefon ekranını paylaşmasını ve aralarındaki mesajları silmesini istediği belirtildi. Şüphelinin K.E.’ye katıldığı canlı yayında susması, olay gecesinden ve annesiyle arasındaki sorunlardan bahsetmemesi yönünde baskı yaptığı, annesiyle ilişkisinin iyi olduğunu söylemesini istediği ifade edildi. Savcılık ayrıca Tuğyan’ın olayın tek görgü tanığı konumundaki Sultan Nur Ulu’yu sürekli yanında tutmaya çalıştığını, başka biriyle buluştuğu sırada takip ettiğini ve gerçekleri anlatmaması için tehdit ettiğini kaydetti.

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Foto - Annesini öldürmeden önce bakın ne araştırmış! Güllü’nün kızının internet aramaları şoke etti

Tuğyan ve Sultan’ın olaydan sonra İstanbul’da kaldıkları bir otelde, yurt dışına nasıl çıkabilecekleri konusunda bir kişiyle telefon görüşmesi yaptıkları kaydedildi. Görüşmede; Sultan’a Tuğyan tarafından tehdit edilip edilmediğinin sorulduğu, Tuğyan’ın ise araya girerek 'Tabii ki ediyorum, bir gün beni yalnız bırakırsa hakkımı helal etmem' dediği belirtildi. Şüphelinin olayın ardından telefon değiştirdiği, cihazını fabrika ayarlarına döndürdüğü ve bazı mesajların silinmesini istediği de iddianamede destekleyici deliller arasında gösterildi.

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Foto - Annesini öldürmeden önce bakın ne araştırmış! Güllü’nün kızının internet aramaları şoke etti

Tuğyan Ülkem Gülter’in dijital materyallerinde; 'Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir?', 'Kokain saçta ne zaman çıkar?' ve 'Saçta metamfetamin çıkar mı?' şeklinde internet aramaları yaptığı tespit edildi. Şüphelinin ayrıca 'Çözülmemiş davalar, seri katil davası, dedektif oyunu, suçluyu bulma' isimli bir kutu oyununu internet üzerinden incelediği belirtildi. Buna karşın Tuğyan ve Sultan’dan alınan saç örneklerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde tespit edilmedi. Şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve eşyalarında yapılan aramalarda da suç unsuruna rastlanmadı.

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