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Eczacıların kullandığı o mucizevi bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor

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Eczacıların kullandığı o mucizevi bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor

Yunan ve Roma medeniyetinde dağ neşesi olarak bilinen bir bitki var. Güçlü antioksidan ve antiseptik özellikleri sayesinde halk arasında mucizevi bir şifa kaynağı olarak bilinir. Bağışıklığı güçlendiren ve kalbi koruyan bu bitki iltihabı da önlüyor. Doğal bir bitki olsa da mercanköşk kontrolsüz kullanımı olumsuz sonuçlara yol açabilir. Peki mercanköşkünün faydaları neler?

#1
Foto - Eczacıların kullandığı o mucizevi bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor

Yunan ve Roma medeniyetinde dağ neşesi olarak bilinen bir bitki var. Bağışıklığı güçlendiren ve kalbi koruyan bu bitki iltihabı da önlüyor. vitaminler sayesinde birçok sağlık sorununa iyi gelir. Peki mercanköşkünün faydaları neler? Akdeniz havzasına özgü bitki örtüsünün bir parçası olan mercanköşk bitkisi, vücut fonksiyonlarını destekleyen zengin bileşenlere sahiptir. İçeriğindeki mineraller, uçucu yağlar ve vitaminler sayesinde birçok sağlık sorununa iyi gelir.?

#2
Foto - Eczacıların kullandığı o mucizevi bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor

MERCANKÖŞKÜN BİTKİSİ! Genellikle baharat formunda kullanılan bu bitkinin faydaları şu şekilde: Sinir sistemini yatıştırır, stresi azaltır. Genellikle baharat formunda kullanılan bu bitkinin faydaları şu şekilde: Sinir sistemini yatıştırır, stresi azaltır. Kalp ve damar sağlığını destekler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hormonal dengeyi sabitler. Hormonal dengenin sağlanmasına yardımcı olur. Vücuttaki inflamasyonu düşürür. İltihap önleyici özellikleri vardır.

#3
Foto - Eczacıların kullandığı o mucizevi bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor

Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler ve mideyi rahatlatır. Şifalı ve aromatik bir bitkidir. Mercanköşk bitkisi (Origanum majorana), içerdiği güçlü antioksidanlar, antimikrobiyal ve antienflamatuar bileşenler sayesinde vücut için adeta doğal bir koruma kalkanı oluşturur. Bağışıklık sistemini destekleyen, sindirimi rahatlatan ve hücreleri koruyan şifalı bir Akdeniz bitkisidir. Mercanköşk (Origanum majorana), geleneksel ve modern tıpta sindirimi rahatlatan, sinir sistemini yatıştıran ve antiseptik özellikleri ile bilinen mucizevi bir aromatik bitkidir. Genellikle çay veya uçucu yağ şeklinde kullanılan bu şifalı bitki, vücuda çok yönlü katkılar sunar. Genellikle baharat formunda gastronomi alanında kullanılan mercanköşk bitkisi aynı zamanda bir yağ olarak da aromaterapinin en güçlü araçlarından biridir. Distilasyon yöntemiyle elde edilen mercanköşk yağı, masajlarda kas ağrılarına iyi gelir.

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Foto - Eczacıların kullandığı o mucizevi bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor

Mercanköşk bitkisi aynı zamanda Eczacılık ve Fitoterapi alanında da kullanılır ve bitkisel şurup ve takviye edici gıdanın içeriğinde, antiseptik ve balgam söktürücü özellikleri nedeniyle mercanköşk ekstrelerine rastlanır. Doğal bir bitki olsa da mercanköşk kontrolsüz kullanımı olumsuz sonuçlara yol açabilir: Hamilelik döneminde rahmi uyarabileceği ve hormonal dengeyi değiştirebileceği için düşük riskine karşı kesinlikle tüketilmemelidir. Alerjik reaksiyonlara sebep olabilir ve bazı ilaçlarla etkileşime girebilir.

#5
Foto - Eczacıların kullandığı o mucizevi bitki: Kalbi ve tansiyonu dengeliyor

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