Memura ek zam son dakika 2022: Emekli zammı tahmini ne kadar olur? Emekli zammı: 2023 EMEKLİ ZAMMI ne zaman açıklanır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da emekli maaşına zam durumu en çok merak edilenler arasında yer aldı. Enflasyon artarken farkların ne kadar olacağı araştırılıyor. Yeni yıl öncesinde günden güne gelişmeleri yakından takip etmek isteyen vatandaşlar, Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2023 Emekli zam oranı ne zaman belli olur sorularına yanıt arıyor.

Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır.

Nefesler tutuldu milyonlarca memur ve emekli maaşlarına ve ikramiyelerine gelecek olan zammı beklemeye başladı. Emekli ve memur olan vatandaşlar 3600 ek gösterge düzenlemesi 30 yıllık hizmeti olanların emekli maaşı için 1749 TL ile 1971 TL arasında artış gösterecek. Söz konusu düzenleme yasalaştığında 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli aylığında 3600 ek göstergeye çıkması ile 1234 ile 1391 TL arasında artış olacağı duyurulmuştu. İşte ayrıntıları...

EMEKLİ ZAMMI 2023 NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2023 emekli zammı ne kadar olacak?

TÜİK ekim ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte maaş zamları netleşmeye başlıyor. Kesim zam oranı kasım ve aralık ayının verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI 2023 NE KADAR OLUR?

Yıl sonu emekli zammı tahmini;

Konuyla ilgili milliyet'e açıklamalarda bulunan Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: En düşük maaş alan SSK emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla 3 bin 500 lira aldığını düşünürsek yüzde 20 artış yapılması durumunda alacakları maaş 4 bin 200 lira, yüzde 25 artış olursa 4 bin 375 lira, yüzde 30 olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35 olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40 artış olursa 4 bin 900 lira seviyesine kadar çıkacaktır.

Bununla beraber en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL’ye yükseltilmesiyle beraber bir kısım artış sağlanmıştı. Ancak çeşitli sendikaların talepleri de en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyinde olması yönünde. Bununla ilgili de bakanlıkların çalışma yapacağını düşünüyorum.”

2022 emekli maaşı ne kadar?

En düşük EYT emekli aylığı belli oldu! Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak. 2022 yılında en düşük emekli aylığı 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre, bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3 bin 500 lira maaş alacak.

Emekli Maaşı Hesaplama 2022

SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;

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