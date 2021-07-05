Memur zammı 2021 haziran enflasyon oranı öğretmen, polis, doktor, hemşire maaşı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi. Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.

En düşük öğretmen maaşı ne kadar?

En düşük öğretmen maaşı ocak zammıyla birlikte 6,049, Temmuz zammıyla öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen maaşı 6,378 TL oldu.

En düşük polis maaşı

En düşük polis memuru maaşı ocak zammıyla birlikte 6,859, Temmuz zammıyla polis memuru maaşı ne kadar oldu? Polis maaşı 7,232 TL oldu.

En düşük doktor maaşı

Doktor maaşı ne kadar oldu?

En düşük uzman doktor maaşı ocak zammıyla birlikte 9,314, Temmuz zammıyla uzman doktor maaşı ne kadar oldu? Doktor maaşı 9,821 TL oldu.

Hemşire maaşı ne kadar oldu?

En düşük hemşire maaşı ocak zammıyla birlikte 5,868, Temmuz zammıyla hemşire maaşı ne kadar oldu? Hemşire maaşı 6,187 TL oldu.

Araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu?

En düşük araştırma görevlisi maaşı ocak zammıyla birlikte 7,596, Temmuz zammıyla araştırma görevlisi maaşı ne kadar oldu? Araştırma görevlisi maaşı 8,009 TL oldu.

En düşük SGK işçi emekli maaşı ne kadar?

En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükseldi.

En düşük esnaf emeklisi maaşı ne kadar?

En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye yükseldi.

En düşük çiftçi emeklisi ne kadar zam alacak?

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 802 TL'ye çıktı.