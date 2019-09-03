Memur yetim aylığı çalışmaya engel değil

Soru: Ben iki yıl önce eşimden boşandıktan sonra memur emeklisi babamdan kendime yetim maaşı bağlattım. Bu arada boşanmadan bir ay önce işten çıkarılmış ve işe iade davası açmıştım. Davayı kazandım ve boşta geçen beş ay için ücretim ödenip adıma da prim yattı. Bu durum yetim aylığıma zarar verir mi? Ayşe E.

Cevap: Emekli Sandığı mensubu memurun ölümü halinde devlet memuru olmayan veya devlet memurluğu maaşı bulunmayan bekâr, boşanmış ya da dul kalmış kızlarına yetim aylığı bağlanır. Dolayısıyla vefat eden memurun SSK’lı çalışan veya Bağ-Kur sigortalısı olan kızına da yetim aylığı bağlanır. İşe iade nedeniyle adınıza SSK primi ödenmesi yetim aylığınızın kesilmesini gerektirmiyor.