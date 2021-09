Memur-Sen yeni anayasadan beklentilerini açıkladı

Memur-Sen ve GENAR Araştırma işbirliğiyle hazırlanan raporun tanıtımı Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş tarafından gerçekleştirildi.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bayraktutar ve Hacı Bayram Tonbul’un da hazır bulunduğu toplantıda araştırmanın bulguları ve Memur-Sen’in yeni anayasadan beklentileri açıklandı.

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sivil anayasaya ilişkin farklı toplumsal kesimlere, siyasi partilere ve sivil toplum örgütlerine yönelik katkı yapma davetinin; birçok kişi ve kurumda olduğu gibi Memur-Sen tarafından da bir imkân ve sorumluluk olarak değerlendirildiğini söyledi.

Yalçın, "Vesayet-darbe kaynaklı düzenden, kavramlardan, uygulamalardan, teamül ve saiklerden bütünüyle kurtulmayı amaçlayan Sivil ve Türkiye’nin tarihsel konumuna ve büyüklüğüne uygun bir Anayasanın mümkün, gerekli ve ertelenemez olduğuna inanıyoruz. Bu inançla Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Sivil Anayasa’ hedefine dair birikimimizi harekete geçirmek, sorumluluk sahası, süreci ve sonucu üretmek için çalışıyoruz. Evet, yıllardır söylüyoruz, Türkiye’nin yeni, sivil bir anayasaya ivedilikle ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.

Yeni anayasanın 12 Eylül darbe anayasasının yenilenmiş hali değil; baştan itibariyle milletin iradesine yaslanan, ülkenin bugün geldiği yere uygun, ülkenin ve milletin önünü açacak yepyeni bir anayasa olması gerektiğine vurgu yapan Yalçın, Memur-Sen’in kamu görevlilerinin temel sorunlarının yer aldığı sorulardan oluşan raporunun anayasa çalışmalarına önemli bir katkı sunacağını söyledi.

Bayraktutar: Yeni anayasada kamu görevlilerinin beklentileri dikkate alınmalıdır

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bayraktutar ise şöyle konuştu:

Cumhurbaşkanı’nın yeni ve sivil anayasa için yaptığı daveti önemsiyoruz. Memur-Sen olarak her zaman darbe anayasasına, anayasanın oluşturduğu sisteme ve o sistemin oluşturduğu uygulamalara her zaman karşı çıktık. Geçmişten bugüne kadar her zaman yeni anayasal arayışlara destek verdik bugün de aynı şekilde katkı sunmak istiyoruz. Kamu görevlilerinin sendikası olduğumuz için bu sefer Anayasa’nın kamu görevlileri yönüyle bir çalışma yapmak istedik. Kamu görevlilerinin temel hak ve özgürlükleri çerçevesinde üyelerimizin beklentilerini ortaya çıkarmaya yönelik bir saha çalışması yaptık. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde kamu görevlileri ve aile fertlerinin sayısı 15-20 milyonu buluyor. Yapılacak çalışmalarda bu devasa kitlenin yeni anayasadan beklentilerinin dikkate alınması lazım. Yeni Anaysa çalışmalarında bu beklentilerin muhakkak yer bulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle raporumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Memur-Sen’in raporunda saha araştırmasını gerçekleştiren GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş ise Memur-Sen ile birlikte hazırladıkları raporun yeni Anayasa çalışmalarına önemli bir katkı sunacağını belirtti.