Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan, HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır’da kayıp çocuklarının PKK tarafından kaçırıldığını belirterek bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destekler gelmeye devam ediyor. Eylem yapan aileleri ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, annelerin yanında oldukları mesajını verdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ailelerle bir araya gelirken dağa kaçırılan çocukların kendi çocukları olduğunu ve çocukların sınıfta öğrenci olmaları gerekirken ne annelerinin yanında ne de sınıfta olduklarını söyledi. Başkan Yalçın, “Burada bir yürek yangını ve yüreğinden konuşan insanlar var. Tüm sadeliği, doğallığıyla bir anne hassasiyetiyle burada insanlar var. Duyup da etkilenmemek, görüp de duygulanmamak, göz yaşına göz yaşı katmamak imkansız. Biz eğitimci ve öğretmeniz, biz bu terör belasına 142 arkadaşımızı verdik ve şehit oldu. 283 okulumuz terörden zarar gördü ve birçok okulumuz yakıldı. Karne alacağımız zaman içeride mermi alındığı günleri yaşadık. 135 cami bu anlamda zarar gördü, 11 kuran kursu, ve din görevlileri de zarar gördü. 112 personelin yolu kesildi ve kamu personeli arkadaşlarımız terörün zarar gördü. Sağlık savaş ortamında bile hedef alınmazken, terör hedef tanımadığı için zarar gördü. Bizim bugün buradaki ziyaretimiz bu annelerin yürek yangınına göz yaşına gözyaşı katmak. Biz eğitimciyiz ve eğitimci olarak o çocuklar bizim çocuklarımız ve bizim sınıfımızın öğrencileri olmaları gerekirken ne annelerinin yanında ne de sınıftalar" dedi.

Omzuna beyaz tülbent saran Başkan Yalçın daha sonra ailelere gül dağıttı.