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Ekonomi Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi en zaman ödenecek? Ramazan Bayramı öncesi memur maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan memur, esnaf ve işçilere müjdeyi verdi. Peki Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 19:24:00 - 2021-04-29 19:41:05
Memur maaşları ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarının ne zaman yatırılacağını açıkladı. Erdoğan, “Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz.” dedi.

Erdoğan şunları söyledi: “Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilere 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 liradan 1100 liraya yükselttik. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Esnafımıza yaptığımız aylık 1000 lira gelir desteği ile 750 lira ve 500 lira arasındaki kira desteğinin süresini bir ay daha uzatıyoruz. KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz. Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecek. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacak. Şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi'den itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilir.”

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