Memur maaşları ne kadar 2021 memur maaşları ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuda çalışan memurların Ramazan Bayramı öncesi maaşlarının yatıp yatmayacağını araştırıyordu. Memur maaş ödemelerine ilişkin son dakika açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Memur maaşları ne zaman hesaplara yatacak? sorusu Erdoğan’ın açıklamaları sonrası netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Emeklilerimize bayram ikramiyesini 1100 liraya çıkaracağımızı söylemiştik. Mecliste görüşülüyor. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıyoruz.'' sözlerini kullandı.

2021 memur maaşları ne kadar?

Ocak ayında yapılan zamların ardından memur maaşları de belirlenmişti. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Öte yandan Gelen son dakika haberine göre; TBMM Genel Kurulunda, kanun teklifi görüşmelerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği emeklilerin bayram ikramiyesinin 1100 liraya çıkarılmasını içeren madde kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında metne iki yeni madde ihdas edildi. Buna göre, emeklilerin bayram ikramiyesi 1000 liradan 1100 liraya çıkarıldı.