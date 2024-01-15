Memur maaş farkları ödeniyor! İşte rakamlar...

Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak açıklanırken memur maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları PTT şubeleri ve banka hesapları üzerinden yatırılacak. İşte 2024 Ocak memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ödeme tarihi hakkında merak edilen detaylar...

202 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur maaş farkı ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Yaklaşık 4.5 milyon memurun maaşları her ayın 15'i itibarıyla gerçekleştiriliyor. İki haftalık boşlukta oluşan enflasyon farkı ek olarak memur ve memur emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor. Memurlar maaş farklarını ödeme aldığı banka aracılığıyla sorgulayabilecekler. İşte 2024 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi ve sorgulama işlemine ilişkin detaylar...

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!

Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!

Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.

OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU

Memur maaşları ne olacak?

Birim: TL 2023 Temmuz 2024 Ocak

Hizmetli 15/1 20.377 30.413

Memur 12/1 21.278 31.757

Memur 9/1 21.310 31.806

Teknisyen 9/1 21.916 32.709

Öğretmen 8/1 23.378 34.892

İmam - Hatip 8/1 23.103 34.481

Şef 4/1 22.758 33.967

Polis 8/1 28.620 42.715

Hemşire 8/1 25.088 37.444

Müdür 4/1 27.326 40.785

Mühendis 8/1 28.578 42.652

İlçe Müdürü 4/1 30.977 46.233

Daire Başkanı 47.469 70.848

Genel Müdür 61.619 91.966

(*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.860

Yıldızlı satır dışındakilerde bekâr memur maaşları esas alınmıştır.

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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.

Emekli memur aylıkları ne olacak?

(TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak

Müsteşar (1/1) 35.911 53.598

Genel müdür (1/1) 31.784 47.437

Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615

Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574

Öğretmen (1/4) 14.791 22.076

Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255

Başkomiser (1/4) 14.791 22.076

Polis memuru (1/4) 14.791 22.076

Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076

Mühendis (1/4) 14.809 22.103

Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869

Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625

Profesör (1/4) 25.678 38.324

İmam-hatip 14.791 22.076

Avukat (1/4) 14.791 22.076

En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.

MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.