Memur maaş farkları ödeniyor! İşte rakamlar...
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak açıklanırken memur maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları PTT şubeleri ve banka hesapları üzerinden yatırılacak. İşte 2024 Ocak memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ödeme tarihi hakkında merak edilen detaylar...
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi belli oldu. 3 Ocak'ta açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı yüzde 37,56 olarak açıklanırken memur maaş zammı ise yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin maaş farkları PTT şubeleri ve banka hesapları üzerinden yatırılacak. İşte 2024 Ocak memur ve memur emeklilerinin maaş farklarının ödeme tarihi hakkında merak edilen detaylar...
202 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak memur maaş zammı yüzde 49,25 olarak açıklandı. Memur maaş farkı ödemeleri için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çevrildi. Yaklaşık 4.5 milyon memurun maaşları her ayın 15'i itibarıyla gerçekleştiriliyor. İki haftalık boşlukta oluşan enflasyon farkı ek olarak memur ve memur emeklilerinin hesaplarına yatırılıyor. Memurlar maaş farklarını ödeme aldığı banka aracılığıyla sorgulayabilecekler. İşte 2024 memur ve memur emeklisi maaş farkı ödeme tarihi ve sorgulama işlemine ilişkin detaylar...
MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 32 BİN 860 TL!
Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye çıkacak.
OCAK 2024 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI TABLOSU
Memur maaşları ne olacak?
Birim: TL 2023 Temmuz 2024 Ocak
Hizmetli 15/1 20.377 30.413
Memur 12/1 21.278 31.757
Memur 9/1 21.310 31.806
Teknisyen 9/1 21.916 32.709
Öğretmen 8/1 23.378 34.892
İmam - Hatip 8/1 23.103 34.481
Şef 4/1 22.758 33.967
Polis 8/1 28.620 42.715
Hemşire 8/1 25.088 37.444
Müdür 4/1 27.326 40.785
Mühendis 8/1 28.578 42.652
İlçe Müdürü 4/1 30.977 46.233
Daire Başkanı 47.469 70.848
Genel Müdür 61.619 91.966
(*) En düşük memur maaşı (Aile yardımı dahil) 22.017 32.860
Yıldızlı satır dışındakilerde bekâr memur maaşları esas alınmıştır.
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MEMUR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA
Memurların ocak ayında alacakları maaşları hesaplanırken, ana maaşları yüzde 49.25 oranında artırılacak. Artırılan bu tutarlara 12.055 TL ilave edilecek.
Emekli memur aylıkları ne olacak?
(TL) 2023 Temmuz 2024 Ocak
Müsteşar (1/1) 35.911 53.598
Genel müdür (1/1) 31.784 47.437
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 12.473 18.615
Memur (Lisans - 4/1) 9.765 14.574
Öğretmen (1/4) 14.791 22.076
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 20.941 31.255
Başkomiser (1/4) 14.791 22.076
Polis memuru (1/4) 14.791 22.076
Hemşire (Lisans - 1/4) 14.791 22.076
Mühendis (1/4) 14.809 22.103
Teknisyen (Lise -1/4) 10.633 15.869
Pratisyen hekim (1/4) 21.860 32.625
Profesör (1/4) 25.678 38.324
İmam-hatip 14.791 22.076
Avukat (1/4) 14.791 22.076
En düşük memur emekli aylığı 9.876 14.740
MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur ve memur emeklileri ve emekli sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Ocak dönemi zam farkları 15 Ocak'tan itibaren ödenecek.
MEMUR MAAŞ FARKI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Memur ve memur emeklisi maaş farkları her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaş alınan banka aracılığyla, PTT şubelerinden veya ATM’ler üzerinden çekiliyor. Maaş farkı ödeme sorgulamaları bankaların müşteri hizmetleri aracılığıyla sorgulanabiliyor.
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