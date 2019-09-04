Memur emeklisi 2020’de ne kadar zam alacak? Emekli maaş zamları

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam haberi geçtiğimiz günlerde Hakem Kurulunun verdiği kararla sonuçlandı. Bu karar sonrası memur emeklilerinin 2020 ve 2021’de ne kadar maaş alacağı da belli olmuş oldu. Geçtiğimiz günlerde cevabı en çok merak edilen ve Hakem Kurulu Heyeti tarafından da son dakika gelişmesi olarak açıklanan yeni toplu sözleşme kararına göre, 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak.

Yeni toplu sözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. Hakem heyetinin kararına göre 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi 2020’nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4; 2021’nin ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında da yüzde 3 zam alacak. Böylece memur ve emeklilerinin maaşlarına toplamda 2020 yılında yüzde 8, 2021 yılında da yüzde 6 zam olacak. Tabi her toplusözleşmede olduğu gibi altışar aylık enflasyonun beklenenden yüksek çıkması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Bu zamla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2020’nin ocak ayında 2.623 liraya çıkacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.727 lira geçecek; 2020’nin temmuz ayında ise zamlı maaşı 2.728 lira olacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.837 lira geçecek.

Emekli Ocak 2020 zammı yüzde 7.46'ya mı yükselecek?

Emekliler için son dakika gelişmesi: Toplu sözleşme ile 5.2 milyon memur ve emekli için zam oranı belirlendi. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 Ocak zammı ile birlikte enflasyon farkı da ödenecek. İkinci 6 aylık enflasyon tahminine göre fark yüzde 3.46 olacak. Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4'te kalırsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak.