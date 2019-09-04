0553 313 94 23

Memur emeklisi 2020’de ne kadar zam alacak? Emekli maaş zamları

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam haberi geçtiğimiz günlerde Hakem Kurulunun verdiği kararla sonuçlandı. Bu karar sonrası memur emeklilerinin 2020 ve 2021’de ne kadar maaş alacağı da belli olmuş oldu. Geçtiğimiz günlerde cevabı en çok merak edilen ve Hakem Kurulu Heyeti tarafından da son dakika gelişmesi olarak açıklanan yeni toplu sözleşme kararına göre, 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak.

04 Eylül 2019 Çarşamba 08:41
Memur emeklisi 2020’de ne kadar zam alacak? Emekli maaş zamları

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği zam haberi geçtiğimiz günlerde Hakem Kurulunun verdiği kararla sonuçlandı. Bu karar sonrası memur emeklilerinin 2020 ve 2021’de ne kadar maaş alacağı da belli olmuş oldu. Geçtiğimiz günlerde cevabı en çok merak edilen ve Hakem Kurulu Heyeti tarafından da son dakika gelişmesi olarak açıklanan yeni toplu sözleşme kararına göre, 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. 

Yeni toplu sözleşmeye göre 2 milyon memur emeklisi, 2020’de yüzde 8, 2021’de ise yüzde 6 zam alacak. Hakem heyetinin kararına göre 3.2 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi 2020’nin ocak ayında yüzde 4, temmuz ayında yüzde 4; 2021’nin ocak ayında yüzde 3, temmuz ayında da yüzde 3 zam alacak. Böylece memur ve emeklilerinin maaşlarına toplamda 2020 yılında yüzde 8, 2021 yılında da yüzde 6 zam olacak. Tabi her toplusözleşmede olduğu gibi altışar aylık enflasyonun beklenenden yüksek çıkması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Bu zamla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2020’nin ocak ayında 2.623 liraya çıkacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.727 lira geçecek; 2020’nin temmuz ayında ise zamlı maaşı 2.728 lira olacak, ek ödeme ile birlikte eline 2.837 lira geçecek. 

Emekli Ocak 2020 zammı yüzde 7.46'ya mı yükselecek?

Emekliler için son dakika gelişmesi: Toplu sözleşme ile 5.2 milyon memur ve emekli için zam oranı belirlendi. Ocak'ta yapılacak yüzde 4 Ocak zammı ile birlikte enflasyon farkı da ödenecek. İkinci 6 aylık enflasyon tahminine göre fark yüzde 3.46 olacak. Ocak zammı yüzde 7.46'ya yükselecek. Eğer enflasyon farkı oluşmaz ve zam oranı yüzde 4'te kalırsa en düşük memur emeklisi aylığı ek ödeme dahil 2 bin 522 liradan 2 bin 623 liraya çıkacak. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 08:41
  1. Memur emeklisi 2020’de ne kadar zam alacak?
  2. Emekli maaş zamları
  3. emekli maaşları 2020
  4. 2019 emekli maaş zamları
  5. Akit gazetesi emekli maaş zamları
  6. emekli zam son dakika
  7. emekli maaş zammı ne kadar olacak
  8. emekli zammı 2019
  9. 2019 ssk emekli maaş zammı son dakika
  10. hükümetten emekliye zam müjdesi
  11. emekli maaş zammı temmuz 2019
  12. emekli son dakika haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serbest piyasada döviz fiyatları
    1. Serbest piyasada döviz fiyatları
    2. GRAFİKLİ - Potada milliler kritik maça..
    3. 'Yarı fiyatına satılık' ifadesi tarih..
    4. Vali Arslantaş, Erzincan’ın turizm..
    5. (Özel) Ertürk Apartmanı sakinlerinden..
    6. Talaş böreği nasıl yapılır? Talaş..
    7. Manyas festivale hazırlanıyor
    8. Arka Plan Fotoğraf Derneği, Tarsus..
    9. Rusya, hava üssüne yaklaşan İHA'ları..
    10. Türkiye’nin balıkları Samsun’dan
    11. Canlı yayında diyabete son
    12. Gaziantep Kolej Vakfı akademik..
    13. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir..
    14. Seyhan Belediye Meclisi’nde gergin..
    15. Niğde Belediyesinden Engelsiz Niğde..
    16. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    17. Küresel piyasalarda Brexit gelişmeleri..
    18. GÜNDEM / 4 Eylül 2019
    19. Saç dökülmesini bu besinlerle durdurun!
    20. ABD'den Pasifik'te Çin ve Rusya'ya..
    21. Tarihi Saat Kulesi bakıma alındı
    22. 2 gündür altın aranan yerden kaya..
    23. Yer: Endonezya... Akli dengesi yerinde..
    24. Vali Arslantaş, İl Genel Meclisi Eylül..
    25. Seyir halinde yanan otomobile esnaf..
    26. Korkutan uyarı: DEAŞ yeniden başladı!
    27. Yurtta hava durumu
    28. Farkındalık için Sat Gölleri’nde kitap..
    29. İstanbul'da zincirleme kaza! Trafik..
    30. Memur emeklisi 2020’de ne kadar zam..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi