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Ekonomi Memur alımları | Memur alım ilanları
Ekonomi

Memur alımları | Memur alım ilanları

Memur alım ilanları memur olmak isteyenlerce araştırılıyor. Kamu kurumları zaman zaman kamu personeli alımları gerçekleştiriyor. KPSS sınavına girip de kamu personeli alım ilanlarına iş başvurusunda bulunacaklar kamu personel alımlar memur iş ilanlarını sorguluyor. Memur alımı yapan kurumlar arasında belediyeler de var. Peki memur alımı yapan kurumlar hangileri? Hangi belediye memur alıyor? İşte memur başvuru tarihi, başvuru şartları.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:24:00 - 2021-03-09 16:25:10
Memur alımları | Memur alım ilanları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Beykoz Belediyesi 18 memur alımı yapıyor. Beykoz  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek üzere;  "Mahalli İdarelere  İlk  Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Memur alım şartları neler?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye  fesat  karıştırma,  edimin  ifasına  fesat  karıştırma,  suçtan  kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Belediye memur alımı özel şartları nelerdir?

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak  veya  bitirdiği  okulun ders müfredatında  bilgisayarla  ilgili ders  aldığını  belgelemek  veya  bilgisayara  ilişkin konularda  kurumlarca  açılan  en az  60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak,

Memur alımı başvuruları ne zaman?

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

- Başvurular 05 Nisan 2021 - 09 Nisan 2021 tarihleri arasında Saat 17:00’ye kadar (mesai günlerinde saat 09:00-17:00 arasında) şahsen veya posta yoluyla;  Beykoz  Belediye  Başkanlığı  İnsan  Kaynakları  ve  Eğitim  Müdürlüğü  Gümüşsuyu  Mahallesi  Kelle  İbrahim  Caddesi  No:43  Beykoz/İSTANBUL adresine göndererek yapabileceklerdir.

-  Başvurulur  elektronik  ortamda  https://form.beykoz.bel.tr/basvuru  web  adresinden  veya  [email protected]  elektronik  posta  adresinden  de yapılabilecektir.

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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