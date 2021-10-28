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Spor Melo sessizliğini bozdu! Flaş Galatasaray açıklaması
Spor

Melo sessizliğini bozdu! Flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray'a döneceği öne sürülen Brezilyalı yıldız futbolcu Felipe Melo'dan flaş bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:47:00 -
Melo sessizliğini bozdu! Flaş Galatasaray açıklaması

Galatasaray'da 4 yıl forma giyen ve taraftarın sevgilisi olan Felipe Melo'nun takıma geri döneceği iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncu uzun süren suskunluğunu bozdu ve transfer açıklaması yaptı.

Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı iddia edilen Felipe Melo, ASpor'a Transfer söylentileriyle ilgili konuştu.

38 yaşındaki Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada Galatasaray'dan henüz teklif almadığını belirterek, "Şu ana kadar Galatasaray'dan benimle iletişime geçen kimse olmadı. Son dönemde herhangi bir teklif almadım" sözlerini kullandı.

Fatih Terim'in sözleri

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kadrosunda görmek istediğini sık sık ifade ettiği Melo hakkında "Her zaman iletişimdeyiz, Alo, Melo gel de diyebiliriz bir uçakla burada olur" sözlerini kullanmıştı.

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