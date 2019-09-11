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Melikgazi yaz kursları sona erdi

Melikgazi Belediyesi bünyesinde 18 sosyal tesiste yaz boyu deva eden yaz kursları sona erdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:03
Melikgazi yaz kursları sona erdi

Melikgazi Belediyesi bünyesinde 18 sosyal tesiste yaz boyu deva eden yaz kursları sona erdi. İki dönem şeklinde yapılan yaz kurslarından toplamda 11 bin öğrenci eğitim aldı.


Birinci dönemde 13 alan, 54 branşta 9 bin öğrenciye eğitim verilirken, ikinci dönem de ise yine 13 alanda, 34 branşta, yaklaşık 2 bin öğrenciye eğitim verildi.


Yaz döneminde açılan 13 farklı alanda 11 bin öğrenciye eğitim verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Her öğrencimizin sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerde bulunması için gayret gösteriyoruz. Kurslar sayesinde çocuklarımız yaz tatillerini kaliteli geçirdiler. Birçok branşta öğrencilerimize dersler sunduk. Çok güzel bir süre geçirdik. Öğrencilerimiz hem kişisel yeteneklerini keşfederken hem de yeni arkadaşlıklar edindi. MELMEK yaz kursları öğrencilerimizin zihninde iyi bir yer edindi. Yaz kurslarımıza katılan çocuklarımızı ve eğitmenlerimizi tebrik ediyorum. Anne babalarına da bizlere güvenip, çocuklarını emanet ettikleri için teşekkür ediyorum." dedi


Başkan Dr. Palancıoğlu Melikgazili vatandaşlara yeni çalışmalar ile hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:03
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