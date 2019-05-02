Melih Gökçek'ten solculara bomba çağrı Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Sağduyulu sosyal demokratlar, yeni milli bir sol parti kurmalı" açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 1 Mayıs'taki skandal görüntüye tepki gösterdi. "CHP ve HDP artık birleşmeli" diyen Gökçek, yeni milli bir sol parti kurmalı çağrısında bulundu. Melih Gökçek'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı şu şekilde: İstanbul Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları...CHP minibüsü HDP marşı çalıyor. CHP'lilere “Mustafa Kemal'in köpekleri” diyen HDP’ye CHP’den yağ çekişler... CHP ve HDP artık birleşmeli. Sağduyulu sosyal demokratlar yeni milli bir sol parti kurmalı...

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