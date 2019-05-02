Melih Gökçek'ten solculara bomba çağrı
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Sağduyulu sosyal demokratlar, yeni milli bir sol parti kurmalı" açıklamasında bulundu.02 Mayıs 2019 Perşembe 18:40
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, 1 Mayıs'taki skandal görüntüye tepki gösterdi.
"CHP ve HDP artık birleşmeli" diyen Gökçek, yeni milli bir sol parti kurmalı çağrısında bulundu.
Melih Gökçek'in Twitter'dan yaptığı paylaşımı şu şekilde:
İstanbul Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları...CHP minibüsü HDP marşı çalıyor.
CHP'lilere “Mustafa Kemal'in köpekleri” diyen HDP’ye CHP’den yağ çekişler...
CHP ve HDP artık birleşmeli. Sağduyulu sosyal demokratlar yeni milli bir sol parti kurmalı...
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