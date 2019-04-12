Melih Gökçek'ten 'seçim' açıklaması: Yiğit ol, erkekçe çık...
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.12 Nisan 2019 Cuma 16:13
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki şaibeyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan Gökçek, Kılıçdaroğlu'na "Yiğit ol, hadi seçime..." diyerek çağrı yaptı.
İşte Melih Gökçek'in açıklamaları:
"Erkekçe çık deki..."
Elinizdeki dövizlerle HDP ile birlikte yürümüştün. Adalet istemiştin. Sn. Kılıçdaroğlu bizde adalet istiyoruz. Çalınan oylarla adalet olmaz.
Çık erkekçe deki, "Evet oylar çalınmış"
Aradaki fark 13.000’e düştü..
Tümü sayılsa kesin kaybedeceksiniz. Yiğit ol! Hadi seçime...
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