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Gündem Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...
Gündem

Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş uyarı: Bir gece yarısı operasyonuyla...

Melih Gökçek 'kesin bilgi' diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup solcu birleşip bir gece yarısı operasyonuyla havuzu boşaltıp içindeki fıskiyeleri kaldıracakmış. Mansur Yavaş'ın haberi var mı bilmiyorum. Ancak işlem yapılırsa haberi var demektir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:25:00 -

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından mevcut CHP'li Başkan Mansur Yavaş'a uyarı niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Gökçek paylaşımına "Bilgi kesin" notunu düştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) bir grup solcu birleşerek bir gece yarısı operasyonuyla havuzu boşaltıp içindeki fıskiyeleri kaldıracağını belirten Gökçek, "Mansur Yavaş'ın haberi var mı bilmiyorum." dedi. Gökçek paylaşımının devamında ise Yavaş için; "Ancak işlem yapılırsa haberi var demektir" ifadesini kullandı.

Melih Gökçek paylaşımında son kısmında ise sosyal medya kullanıcılarına "Şu güzelim havuz kalkar mı Allah aşkına?" sorusunu yöneltti.

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı:

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