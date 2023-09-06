Melih Gökçek'ten Güntekin Onay'a unutamayacağı cevap!
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ebrar Karakurt'un milli takımdan çıkartılması çağrısından sonra kendisini hedef alan Güntekin Onay'a unutamayacağı bir cevap verdi: Fosil!
Gökçek, LGBT'li sapkın Ebrar Karakurt'un küçük aklının oyunlarıyla ecdadımıza hakaret etmesinden sonra, Türkiye Voleybol Federasyonu'na Karakurt'un milli takımdan çıkartılması için çağrıda bulunmuştu.
Gökçek Ebrar Karakurt'a ilişkin çağrısından sonra Güntekin Onay tarafından hedef alındı.
Onay, sapkınlığı savunup, Melih Gökçek hakkındaki linç kampanyasına katılarak çirkin hakaretler savurdu.
Melih Gökçek ise Twitter hesabından Onay'a unutmayacağı bir cevap verdi.
Gökçek'in mesajı şöyle:
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