Melih Gökçek'ten Canan Kaftancıoğlu'na destek!

YENİ AKİT ANKARA

Sığınmacılarla ilgili konuşan CHP’li Canan Kaftancıoğlu, "Evrensel hukuka göre 10 milyon yabancının tamamını göndermek gibi bir gerçeklik yok" dedi.

Geçtiğimiz gün Twitter'da Atilla Taş'ın başlattığı bir sohbet odasına katılan Kaftancıoğlu, "Hani bu şey gibi, 'İktidara geldiğimizde bütün Suriyelileri göndereceğiz' söylemek çok kolay. Senin içinin yağlarını da eritebilir. Ama bunun bir gerçekliği yok. Gönüllü gidenler gider, kalanlar entegre edilir" diye konuştu.

"CHP ayağa kalktı"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Melih Gökçek şöyle yazdı:

"CANAN KAFTANCIOĞLU SIĞINMACILAR KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI; “ Evrensel hukuka göre 10 milyon göçmeni geri gönderme imkanı yok, bırakın bu işleri…”

CANAN KIRK YILDA BİR DOĞRUYU SÖYLEDİ.

CHP AYAĞA KALKTI…

CANAN’A CEVAP KILIÇDAROĞLU ADINA ÖZTRAK’DAN GELDİ.

CANAN’A RESMEN; “SAÇMALAMA OTUR OTURDUĞUN YERDE, HADDİNİ AŞMA” DEDİ

EH BENİM BİLDİĞİM CANAN BU LAFLARI KILIÇDAROĞLU VE FAİK ÖZTRAK’A YEDİRTMEZSE BEN CHP’Yİ TANIMIYORUM.

YA SİZ PARTİ İÇİNDE ANLAŞAMIYORSUNUZ 6’LI NASIL ANLAŞACAK?"